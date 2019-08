Advokat Bjørn Elmquists argumenter for frifindelse blev ikke fulgt af Højesteret i terrorsag.

Dommen over Tommy Mørck vil måske blive forsøgt indbragt for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Det siger advokat Bjørn Elmquist efter afgørelsen i Højesteret tirsdag.

Dommen giver "anledning til seriøse overvejelser" om at gå videre til domstolen i Strasbourg, lyder det.

Den 41-årige mand straffes med ubetinget fængsel i seks måneder, fordi han rejste ind i et område i Syrien, som var på myndighedernes sorte liste.

Undervejs i processen har advokat Elmquist blandt andet slået på, at en bestemmelse i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention giver borgerne ret til bevægelses- og opholdsfrihed.

De syv dommere i Højesteret har imidlertid afvist advokatens påstand om, at den terrorparagraf i straffeloven, som Tommy Mørck er dømt for at have overtrådt, skulle være i strid med konventionen.

Det er i orden, at stater begrænser borgernes ret til at rejse og opholde sig bestemte steder, hvis det er nødvendigt af hensyn til formålet med loven.

Den aktuelle paragraf går ikke videre end nødvendigt, mener dommerne. Desuden var det kun et meget begrænset område, som forbuddet omfattede, tilføjer de.

Tommy Mørck foretog rejserne i 2016 og i 2017. Han tog ind i Raqqa-distriktet i Syrien og deltog i den kurdiske milits YPGs kampe mod Islamisk Stat.

Derfor er han blevet idømt ubetinget fængsel i seks måneder. Et mindretal af dommerne - to ud af syv - har dog stemt for at lempe straffen til betinget fængsel i tre måneder.

Mindretallet argumenterer med, at Folketinget ikke så det som et formål i sig selv med loven at straffe borgere, der kæmper mod en terrororganisation.

Desuden skriver disse to dommere, at YPG spillede en afgørende rolle i den militære indsats mod IS.

Da loven blev vedtaget, var formålet faktisk at ramme de personer, som ville tilslutte sig IS, lød det fra daværende justitsminister Søren Pind (V).

- Med indrejseforbuddet fortsætter vi den hårde linje overfor terror, udtalte han.

/ritzau/