Retten i Aarhus skal afgøre den første straffesag om ophold i konfliktområder. 39-årig kæmpede imod IS.

Aarhus. - Det er en pinlig affære.

Sådan siger Tommy Mørck fra Aarhus. Han er den første, som anklages for at have opholdt sig i et konfliktområde i Syrien uden tilladelse.

Tirsdag står han ansigt til ansigt med en dommer og to lægdommere, der skal afgøre, om han er skyldig, og om han derfor skal i fængsel.

- Jeg var en del af den kurdiske folkemilits YPG, der kæmpede imod Islamisk Stat, fortæller den 39-årige mand.

Det pinlige består ifølge Tommy Mørck ikke i hans rejse og hans handlinger - men i selve loven.

Anklagemyndigheden påstår, at han op til 25 gange rejste ind i Raqqa-provinsen. Det er et område, som han ikke måtte være i uden at have fået lov af politiet. Og desuden havde han ikke det, som kaldes et "anerkendelsesværdigt formål".

Opholdet udgør derfor en overtrædelse af en bestemmelse i straffelovens kapitel om terror, hævdes det.

- Selve idéen med loven er absurd. At den danske stat skal bestemme, hvor statsborgere skal opholde sig, når de rejser i udlandet, siger den 39-årige.

Loven blev vedtaget i 2016. Meningen var at gøre det lettere for anklagemyndigheden at retsforfølge syrienkrigere, der vender tilbage til Danmark.

Virkningen ville være tvivlsom, mente blandt andre Straffelovrådet. Og juraprofessor Jørn Vestergaard sagde, at det formentlig er på kanten af menneskerettighederne, når staten kræver forhåndstilladelse til rejser.

I Folketinget erkendte den daværende justitsminister da også, at loven var "et vidtgående skridt".

- Men jeg mener, det er et nødvendigt skridt for at dæmme op for de trusler, vi som samfund står overfor, sagde Søren Pind (V).

Hovedpersonen i tirsdagens straffesag ser et afgørende problem i, at loven ikke tager højde for, hvad statsborgere faktisk foretager sig i de områder, de rejser ind i.

- Man ville egentlig ramme IS-krigere, men man rammer alle mulige andre, siger Tommy Mørck.

Samme problematiske udvikling ser han i andre love. Om borgernes ret til at klæde sig, som de vil, og om ekstra straf, fordi en lovovertræder bor i et bestemt område.

Den 39-årige, der stammer fra Sønderjylland, har tidligere været med i Alternativet.

- Jeg er bredt interesseret i samfundsforhold, siger han, når han bliver bedt om at karakterisere sig selv.

Forud for retsmødet ønsker advokaturchef Jakob Balsgaard Nielsen ikke at sige, hvilken straf han vil kræve.

