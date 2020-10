Politiet har tilkaldt Hjemmeværnet for at holde nysgerrige på afstand ved eftersøgning i Limfjorden.

En tom jolle, der sejlede rundt med tændt motor har tirsdag aften udløst en større eftersøgning i ved Mors i Limfjorden.

Midt- og Vestjyllands Politi deltager i eftersøgningen. Nordjyllands Beredskab har sendt både fra Nykøbing Mors og Thisted, og Forsvaret har sendt en helikopter i luften.

- Vi har fået en henvendelse fra de pårørende til en 68-årig mand, som savnes. Vi har dog ikke fået endelig bekræftelse på, at det er hans jolle, der er fundet, siger Ole Vanghøj, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

På Twitter kommer politiet med en opsang, til de nysgerrige tilskuere, der er samlet ved Limfjorden i Nykøbing Mors. De opfordres til at søge væk fra området for at give politiet ro til at lede eftersøgningen.

- Vi har rekvireret Hjemmeværnet til at hjælpe med at holde folk på afstand. Det er vigtigt i forhold til vores arbejde, men også i forhold til corona, siger Ole Vanghøj.

/ritzau/