For første gang siden Anne-Elisabeth Hagens forsvinden udtaler Tom og Anne-Elisabeth Hagens tre voksne børn sig nu i sagen.

De tre voksne børn er sikre på, at deres far er usyldig i sagen - dette på trods af, at Tom Hagen er sigtet for drab eller medvirken til drab på sin hustru.

Det fortæller børnenes bistandsadvokat, Ståle Kihle, til norske TV 2.

»De er overbeviste om, at deres far er uskyldig,« lyder meldingen fra bistandsadvokaten, da norske TV 2 spørger, om børnene støtter deres far i sagen.

Politiet gennemsøger i Tom Hagens hjem efter, at han blev arresteret - mistænkt for drab eller medvirken til drab på sin hustru, Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Terje Pedersen Vis mere Politiet gennemsøger i Tom Hagens hjem efter, at han blev arresteret - mistænkt for drab eller medvirken til drab på sin hustru, Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Terje Pedersen

Bistandsadvokaten forklarer yderligere, at børnene har været i en »krisesituation« siden deres mors forsvinden i oktober 2018, og at deres fars anholdelse er en ekstrem stressfaktor for de tre voksne børn.

Her nævner han bl.a. måden, hvorpå pågribelsen af Tom Hagen foregik som voldsom for børnene, men især - måske ikke så sært - at deres far nu er sigtet for at have dræbt Anne-Elisabeth Hagen.

Ståle Kihle oplyser, at alle tre børn er enige i, at Tom Hagen ikke har noget med deres mors forsvinden at gøre.

Bistandsadvokaten har en relation til familien, skriver norske TV 2, men han vil ikke oplyse til mediet, hvad den er.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt den 31. oktober 2018. Foto: Privat Vis mere Anne-Elisabeth Hagen forsvandt den 31. oktober 2018. Foto: Privat

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt den 31. oktober 2018. Politiet gik længe ud fra, at bortførere stod bag hendes forsvinden, og at hensigten var pengeafpresning.

Men da ingen bortførere lod høre fra sig, måtte politiet sidste år konkludere, at hun med stor sandsynlighed var død.

Flere norske medier skriver, at politiet i flere måneder har haft fokus på hendes mand som den egentlige bagmand.

Tom Hagens advokat sagde onsdag, at fængslingen af hans klient sker på et løst grundlag.