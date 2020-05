To forsvarsadvokater kritiserer norsk politi for deres håndtering af mistanken mod rigmanden Tom Hagen.

Over for den norske avis VG oplister sagens to forsvarsadvokater, Svein Holden og Dag Svensson, fem punkter ved efterforskningen, som de finder kritisable.

»Til sammen gør disse punkter mig betænkelig. Og det giver utvivlsomt grundlag for at rejse spørgsmål om, hvorvidt politiet forvalter deres magtmidler på en forsvarlig måde,« siger Svein Holden til VG.

Det første punkt drejer sig om den måde, Tom Hagen blev anholdt på.

Oslo 20200508. Tom Hagen ble fredag sluppet fra fra varetekt, etter at Høyesterett ikke ga politiet medhold i anken. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix Foto: Ørn E. Borgen Vis mere Oslo 20200508. Tom Hagen ble fredag sluppet fra fra varetekt, etter at Høyesterett ikke ga politiet medhold i anken. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix Foto: Ørn E. Borgen

Svein Holden mener, at anholdelsen var helt unødvendigt voldsom.

Den norske rigmand blev anholdt på vej til arbejde den 28. april ved at to store politistyrker spærrede vejen og hev ham ud af bilen.

Ifølge den norske retsplejelov skal en anholdelse foregå så skånsomt som forholdende tillader.

Politiet har ikke kommenteret, hvorfor anholdelsen blev gennemført på den måde, den gjorde.

Det andet punkt er den drabssigtelse, som politiet opretholder mod milliardæren.

Tom Hagen er stadig sigtet for drab, selvom Landsretten har besluttet, at han skal løslades. Politiets anke til højesteret førte til, at milliardæren blev løsladt fra Oslo Fængsel fredag eftermiddag.

Statsadvokaten har bekræftet, at politiet ønskede at anholde milliardæren umiddelbart efter løsladelsen.

Det er Svein Holdens tredje kritikpunkt, at politiet her ønskede at gå mod domstolens afgørelse.

epa08389008 (FILE) - Norwegian investor Tom Hagen in Lillehammer, Norway, in 2011 (reissued 28 April 2020). Norwegian police on 28 April 2020 arrested Tom Hagen on charges of 'murder or complicity in the murder' of his wife Anne-Elisabeth Hagen. Tom Hagen's wife Anne-Elisabeth Falkevik Hagen has been missing since October 2018 in what was suspected to be a kidnapping for ransom. EPA/Torbjørn Olsen / GD / NTB scanpi NORWAY OUT *** Local Caption *** 54883972 Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp Vis mere epa08389008 (FILE) - Norwegian investor Tom Hagen in Lillehammer, Norway, in 2011 (reissued 28 April 2020). Norwegian police on 28 April 2020 arrested Tom Hagen on charges of 'murder or complicity in the murder' of his wife Anne-Elisabeth Hagen. Tom Hagen's wife Anne-Elisabeth Falkevik Hagen has been missing since October 2018 in what was suspected to be a kidnapping for ransom. EPA/Torbjørn Olsen / GD / NTB scanpi NORWAY OUT *** Local Caption *** 54883972 Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp

Svein Holden er også utilfreds med, at politiet nægter Tom Hagen at flytte hjem til sin bolig i Lørenskog, hvorfra Anne-Elisabeth Hagen efter alt at dømme forsvandt 31. oktober 2018.

Politiet gennemfører nye ransagninger både i Lørenskog og i parrets hytte i Kvitfjell.

Svein Holden er ikke sikker på, at politiet har lovhjemmel til at gennemføre de nye ransagninger.

»Jeg er usikker på, om politiet har lov til at gøre dette på denne måde, så længe Tom Hagen er en mistænkt i deres øjne. Det er et spørgsmål vi er i færd med at udrede,« siger forsvareren til VG.

epa08389058 An undated handout photo made available by the Norwegian police shows Anne-Elisabeth Hagen, at an undisclosed location (issued 28 April 2020). Norwegian police on 28 April 2020 arrested Tom Hagen on charges of 'murder or complicity in the murder' of his wife Anne-Elisabeth Hagen. Tom Hagen's wife Anne-Elisabeth Falkevik Hagen has been missing since October 2018 in what was suspected to be a kidnapping for ransom. EPA/HANDOUT NORWAY OUT NORWAY OUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Foto: Privat Vis mere epa08389058 An undated handout photo made available by the Norwegian police shows Anne-Elisabeth Hagen, at an undisclosed location (issued 28 April 2020). Norwegian police on 28 April 2020 arrested Tom Hagen on charges of 'murder or complicity in the murder' of his wife Anne-Elisabeth Hagen. Tom Hagen's wife Anne-Elisabeth Falkevik Hagen has been missing since October 2018 in what was suspected to be a kidnapping for ransom. EPA/HANDOUT NORWAY OUT NORWAY OUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Foto: Privat

Efter at Landsretten havde besluttet at milliardæren skulle løslades, anholdt politiet en 30-årig mand, som de sigtede for drab eller medvirken til drab.

Han blev imidlertid også løsladt igen, og efterfølgende ændrede politiet sigtelsen til medvirken til grov frihedsberøvelse.

Den sigtelse kritiseres af den 30-åriges advokat, Dag Svensson.

Han mener ikke, at der er grundlag for sigtelsen om medvirken til grov frihedsberøvelse.