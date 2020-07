Drabssigtede Tom Hagen mener at genkende en af de ukendte mænd, der lige nu tiltrækker opmærksomhed til Hagen-sagen, hvor den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen forsvandt den 31. oktober 2018.

I alt blev tre mænd fanget af videokameraer ude foran Tom Hagens arbejdsplads, selv samme dag som Anne-Elisabeth Hagen forsvandt. Én af dem, mener Tom Hagen at kunne genkende. Det skriver norske TV2.

Efter mændene blev efterlyst, meldte den ene sig til politiet og blev taget af sagen. Hvem de to sidste var, blev en gåde for politiet.

Derfor droppede politiet efterforskningen af de to mænd i juni sidste år. Om politiet fandt frem til deres identitet, vil de ikke oplyse.

Siden hen er Tom Hagen blev hovedmistænkt og efterforskes lige nu af politiet.

Tilbage til før Anne-Elisabeth Hagen forsvandt har Tom Hagen skrevet noter om sit liv. Efter konens forsvinden omhandlede mange af noterne teorier og observationer omkring den mystiske forbrydelse.

I et af noterne, som politiet har fået overdraget i forbindelse med Tom Hagens anholdelse, har Tom Hagen skrevet om de to ukendte mænd fra overvågningsvideoen.

Her skriver han, at han overfor politiet har udtrykt, at han kunne genkende den ene af de to ukendte mænd.

'Lidt på hælen, stille som en pingvin går han,' skulle Tom Hagen blandt andet have skrevet i notatet.

I notatet fremgår det også, at Tom Hagen gentagne gange i september og oktober 2018 observerede en person ude foran sin arbejdsplads. Altså første gang et par måneder før hendes forsvinden.

En observation, Tom Hagen har oplyst politiet om efter konens forsvinden.

Norsk politi har dog stadig Tom Hagen som hovedmistænkt og mener, at han har dræbt eller medvirket til drab på sin kone.

Politiet mener også, at et tydeligt planlagt vildtledningsarbejde har fundet sted i forbindelse med Anne-Elisabeth Hagens forsvinden.