Den drabssigtede norske rigmand Tom Hagen får snart at vide, om han kan vende tilbage til sit hus i Lørenskog.

Politidistrikt Øst agter i løber af ugen at bestemme sig for, om de vil bede retten om at forlænge kendelsen om beslaglæggelse af huset. Det siger politiinspektør Agnes Beate Hemiø til VG.

Huset på Sloraveien i Lørenskog var det sted, hvor Tom Hagens hustru sidst blev set i live.

Anne-Elisabeth Hagen har været savnet siden 31. oktober 2018. Hun forsvandt ifølge politiet fra sit hjem på Sloraveien i Lørenskog mellem klokken 9.15 og 13.30.

Tom Hagens hus i Lørenskog, fotograferet 5. maj 2020. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Tom Hagens hus i Lørenskog, fotograferet 5. maj 2020. Foto: NTB SCANPIX

I april blev Tom Hagen anholdt og varetægtsfængslet. Han blev sidenhen løsladt på grund af manglende beviser, men er stadig sigtet for drabet på sin hustru.

Huset i Lørenskog har siden anholdelsen været i politiets varetægt, fordi politiet mener, at der befinder sig afgørende spor i sagen. I august blev beslaglæggelsen forlænget, og under retsmødet kom det frem, at politiet i den tid har været i huset to gange for at foretage undersøgelser.

Tom Hagens advokat, Svein Holden, udtalte i den forbindelse, at beslaglæggelsen af hjemmet er stærkt belastede for hans klient.

»Det er opslidende for en mand ikke at have adgang til sin egen bolig. Han er blevet meget kendt, og det er klart, at det er ekstra belastende ikke at kunne søge tilflugt i sit eget hjem,« sagde Svein Holden.