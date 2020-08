I tre måneder har politiet nægtet Tom Hagen adgang til sit eget hus, og står det til norsk politi, går der lang tid, før han kan komme hjem.

Derfor vil Tom Hagens advokat, Svein Holden, nu have en domstol til at kigge på den langvarige beslaglæggelse af huset.

Det fortæller han til norske VG.

»Politiet har nu beslaglagt hjemmet. De har informeret os om, at de vil opretholde beslaglæggelsen i mindst tre måneder mere. Det er vanskeligt for os at se nødvendigheden i at udelukke Tom Hagen fra sit eget hjem i et halvt år, når det er mere end halvandet år siden, at Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra Sloraveien 4 (Tom Hagens adresse, red.),« siger han til VG.

Svein Holden tilføjer, at man derfor har bedt politiet om at videresende baggrunden for beslaglæggelsen til Nedre Romerike tingrett, som er den norske domstol.

Politiet i Norge holder imidlertid fast i, at det er nødvendigt at have fuld kontrol over huset. I en mail til VG skriver politiinspektør Gjermund Hanssen, at resultatet af undersøgelserne i huset kan have give et svar på, hvad der er sket med Anne-Elisabeth Hagen.

Anne-Elisabeth Hagen har været savnet siden 31. oktober 2018. Hun forsvandt ifølge politiet fra sit hjem på Sloraveien i Lørenskog mellem klokken 9.15 og 13.30.

Hendes mand, Tom Hagen, kom hjem klokken 13.30 og kontaktede selv politiet.

Tom Hagen blev den 28. april anholdt og sigtet for drab eller medvirken til drab. Tom Hagen afviser at have noget med sin hustrus forsvinden at gøre.