Da det norske politi den 28. april pågreb ægtemanden til den norske milliardærfrue, Anne-Elisabeth Hagen, måtte de ændre planen umiddelbart inden anholdelsen.

Planen var, skriver NRK, at pågribe Tom Hagen, før han satte sig ind i sin bil ved sit hjem i Lørenskog, en forstad til Oslo.

Den plan blev dog forpurret, da det viste sig, at der var en række udsendte journalister fra det norske medie VG til stede ved Tom Hagens hjem.

Journalisternes tilstedeværelse forstyrrede politiet i en sådan grad, at det norske politi måtte ændre planen i sidste øjeblik. Derfor blev Tom Hagen i stedet stoppet af politiet klokken 08:30, da han var på vej til arbejde.

Politiet blokerer for adgang til Hagen-ægteparrets hus efter, at Tom Hagen blev arresteret den 28. april. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Politiet blokerer for adgang til Hagen-ægteparrets hus efter, at Tom Hagen blev arresteret den 28. april. Foto: NTB SCANPIX

Chefredaktør på VG, Gard Steori, udtaler til NRK, at sagen om Tom Hagens hustru, der på mystisk vis forsvandt for halvandet år siden, har stor offentlig interesse, og at det derfor kan forsvares, at journalisterne befandt sig ved hjemmet i Lørenskog.

Gard Steori forklarer yderligere, at mediet anser sagen som værende helt ekstraordinær, og at VGs mål hele tiden har været at dokumentere udviklingen i efterforskningen samt en eventuel pågribelse.

'Vi kommer ikke til at gå i detaljer om vores journalistiske arbejde, men VG skal naturligvis ikke gå i vejen for politiet. Det gælder denne sag og helt generelt. VG kan uanset ikke svare for politiets vurderinger,' lyder det fra Gard Steiro i et skriftligt svar til NRK.

NRK har forholdt det norske politi spørgsmålet om, hvorvidt de ikke selv er ansvarlige for den lækage, der førte til, at VG-journalisterne kunne vide, at de skulle troppe op ved Tom Hagens hus netop den morgen, hvor hans anholdelse var planlagt.

Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp Vis mere Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp

Politiet har dog slet ikke ønsket at kommentere sagen og spørgsmålet om journalisterne, der befandt sig ved Hagens hjem.

Fredag morgen bekræfter det norske politi, at de har anholdt og sigtet en 30-årig mand fra Østlandet i forbindelse med Anne-Elisabeth Hagen-sagen.

Politiet skriver i en pressemeddelelse fredag morgen at manden er sigtet efer straffelovens paragraf 275 for at have taget livet af Anne-Elisabeth Hagen eller medvirket til det.

Ifølge politiet har manden en relation til Anne-Elisabeths mand - den i første omgang sigtede Tom Hagen - der torsdag blev løsladt, men som dog fortsat sidder varetægtsfængslet, indtil højesteret har taget stilling til sagen.