Folketingets retsudvalg skal snart have endnu et samråd med justitsministeren om EasyTranslate.

Flygtningenævnet har måttet aflyse en stribe sager, efter at firmaet EasyTranslate har overtaget opgaven med at levere tolke.

I perioden fra 1. april til 30. juni har nævnet måttet aflyse i alt 29 sager på grund af tolkeproblemer. Og fra 1. juli til 30. september har der været 15 aflysninger. Det oplyser Flygtningenævnets sekretariatschef, Stig Torp Henriksen.

- Det er fortsat ikke tilfredsstillende, skriver han i en mail til Ritzau om situationen.

EasyTranslate vandt et udbud fra Rigspolitiet og har siden 1. april skullet levere tolkning til myndigheder under Justitsministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

I de første måneder bragte pressen flere beretninger om kritisable forhold for eksempel ved domstolene.

Men i sommer var der en positiv tone hos Rigspolitiet, som har til opgave at føre tilsyn med firmaet.

- Det generelle billede er, at det går godt, og at EasyTranslate leverer langt størstedelen af de tolke, der bliver bestilt, sagde således chefkonsulent Christian Schougaard til Ritzau. Den vurdering byggede blandt andet på antallet af tilbagemeldinger og klager.

Siden har Radio24Syv og andre medier imidlertid kunnet fortælle om usikkerhed om fakturering, om klager fra politifolk og andre emner.

Selskabets kontrakt med Rigspolitiet har en værdi af 520 millioner kroner og løber frem til april 2021.

I september sagde justitsminister Nick Hækkerup (S) i forbindelse med et samråd i Folketingets retsudvalg, at der foreligger en misligholdelse. Den er dog ikke "væsentlig", og derfor kan kontrakten ikke ophæves.

Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti har talt om et svigt fra myndighedernes side over for retssikkerheden og retsbevidstheden.

Retsudvalget har indkaldt ministeren til et nyt samråd om EasyTranslate. Han skal 22. oktober svare på, om firmaet "formår at løfte tolkeopgaven i henhold til den indgående rammeaftale".

I september sagde den ene af EasyTranslates direktører, at han undrer sig over nogle politikeres ønske om at komme ud af kontrakten. Tolkningens kvalitet er højere end tidligere, lød det.

I Flygtningenævnet oplyser sekretariatschefen, at der også før firmaets entré i april var tilfælde med aflysninger. Men antallet var væsentligt lavere.

