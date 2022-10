Lyt til artiklen

En vandkande og en strandtaske.

Umiddelbart så pakkerne helt uskyldige ud, da Toldstyrelsen i slutningen af september var på kontrolbesøg hos en kurervirksomhed i København.

Pakkerne var sendt fra Sydeuropa, og tolderne besluttede at kigge nærmere på, hvad der var i dem.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Toldstyrelsen.

Og det var hverken havegødning eller badetøj, der lå i kanden og tasken.

I strandtasken lå der 8,3 kilo hash i blokke, mens vandkanden var fyldt med fugeskum. Da tolderne scannede den, viste det sig, at kanden indeholdt 4,1 kilo hash.

»Scanningen viste tegn på, at der var pakker gemt i vandkanden, og derfor valgte tolderne at skære kanden op. Mistanken viste sig at være velbegrundet, for inde i kanden fandt man i alt 4,1 kilo hash pakket i flere blokke. Umiddelbart efter blev politiet tilkaldt,« fortæller kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund.

Det er langt fra første gang, at toldere finder hash.

Det kan dukke op i både flydende og fast form i alle typer varer og transportmidler. Og de euforiserende stoffer kan både være gemt hos rejsende fra fly, i containere på skibe eller som her i postpakker.

De seneste tal på narkotikaområdet viser, at Toldstyrelsen tilbageholdt 146 kilo hash i 2021 og 394 kilo året før.

De to sager på i alt 14,2 kilo hash er overdraget til politiet til videre efterforskning.