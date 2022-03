Kokainen lå vakuumpakket i pakken. Et kilo.

»Vi ser med jævne mellemrum mere eller mindre kreative forsøg på at smugle kokain og andre typer narkotika ind over grænsen,« siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund.

Det var i torsdags, at en stikprøvekontrol afslørede det kriminelle indhold af en pakke hos en kurervirksomhed i Kolding.

Den var sendt fra et nordeuropæisk land.

Allerede fredag førte det til tre anholdelser, efter at sagen – og kokainen – blev overdraget til Østjyllands Politi.

For da to mænd og en kvinde ville afhente pakken ved en pakkeshop i Aarhusforstaden Tilst, stod politiet klar. De to mænd på 27 og 28 år blev lørdag varetægtsfængslet i fire uger, da de blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Sigtelsen lyder på at have indført kokainen med henblik på videresalg.

»I samarbejde med politiet arbejder vi målrettet på at finde narkotika, ikke mindst kokain, da stofferne er ulovlige og ekstremt sundhedsfarlige,« siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund, i en pressemeddelelse.

Seneste opgørelse fra 2020 viser, at der her blev tilbageholdt i alt 22 kilo kokain i både flydende og fast form.