Tolderne fandt de 27,5 ton ris i to containere på Aarhus Havn.

»Vi har aldrig haft så stor en sag med fødevarer på kopivareområdet,« siger kontorchef i Toldstyrelsen Trine Dancygier.

Det var midt i maj, at det store fund blev gjort.

Her kunne tolderne konstatere, at de 27,5 ton ris var forsøgt importeret som et andet varemærke, end de reelt var.

De mange poser var ligeledes forsøgt gemt bag andre produkter.

»Sagen med de 27,5 ton ris er resultatet af et tæt samarbejde mellem Toldstyrelsens kopivareenhed, virksomheden bag det originale produkt og vores toldere på grænsen,« siger Trine Dancygier fra Toldstyrelsen.

Og den opsigtsvækkende sag viser ligeledes, at kopivarer ikke kun handler om solbriller, tøj eller tasker, som man ellers oftest hører om.

Der svindles også i stigende grad med fødevarer.

Her ses den ene af de to containere på Aarhus Havn. Foto: Toldstyrelsen Vis mere Her ses den ene af de to containere på Aarhus Havn. Foto: Toldstyrelsen

Som i eksemplet fra Aarhus Havn kan det være med varemærker, men det ses også i forhold til geografiske oprindelsesbetegnelser eller med produkter, hvor der er fiflet med fødevaresikkerheden.

»Handel med kopivarer fremmer finansiering af kriminelle netværk, det skader lovlydige virksomheders forretningsmuligheder, og man ved ikke, hvordan kopivarerne er produceret,« siger kontorchef i Toldstyrelsen Trine Dancygier i en pressemeddelelse:

»Derfor er jeg rigtig glad for, at vi får fjernet kopivarer fra markedet.«

I 2022 havde Toldstyrelsen omkring 6.000 sager med kopivarer.