Da den 51-årige mand blev stoppet ved Gedser Havn i en rustvogn, fortalte han, at den var tom.

Men det var den slet, slet ikke.

»Manden blev bedt om at køre ind til siden, hvor tolderne skannede rustvognen. Skanningen viste indhold i bilen, der vakte toldernes mistanke,« forklarer Michael Lund, kontroldirektør i Toldstyrelsen:

»Herefter blev rampen, der holdt kisten, rullet tilbage, og under rampen kunne tolderne konstatere, at der lå ind til flere bundter pakker med piller. Herefter blev politiet tilkaldt.«

Det samlede fund fra rustvognen. Foto: Toldstyrelsen Vis mere Det samlede fund fra rustvognen. Foto: Toldstyrelsen

I alt blev der fundet 740.000 piller i ligvognen under stikprøvekontrollen i januar i år.

Og der er siden faldet dom over den 51-årige mand af udenlandsk herkomst, der i første omgang forsøgte sig med en forklaring om, at han skulle til Sverige og hente en afdød person.

Han er blevet idømt fire års fængsel og et indrejseforbud for bestandig for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om euforiserende stoffer, lyder det fra Toldstyrelsen i pressemeddelelse.

Pillerne, der blev fundet, var overvejende af typen Alprazolam samt mindre mængder af lægemidlerne Diazepam og Clonazepam.

Den 51-årige blev øjeblikkeligt anholdt og har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Også myndigheder i udlandet har deltaget i efterforskningen.