Trods høj junisol og en måske kommende hedebølge er der tilsyneladende nogle, der allerede er begyndt at planlægge nytårsaften.

Toldstyrelsen har i hvert fald allerede beslaglagt 1,2 ton ulovligt fyrværkeri i deres kontroller ved grænserne.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

De første fem måneder af 2023 har tolderne tilbageholdt 1.232 kilo kanonslag, røggranater og romerlys.

Ting, der er dukket op i pakker hos post- og kurervirksomheder fra Østeuropa.

»Det er bekymrende, at vi så tidligt på året allerede ser så store mængder fyrværkeri. Traditionelt ser vi mest fyrværkeri frem mod nytår, men noget tyder på, at der i år er andre begivenheder, der får folk til at forsøge at få fat i ulovligt fyrværkeri,« siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund.

Det er ulovligt at indføre fyrværkeri til Danmark som almindelig forbruger.

Du må hverken tage fyrværkeri, du har købt i udlandet, med hjem til Danmark eller bestille fyrværkeri fra udenlandske eller ikkegodkendte hjemmesider.

»Man sætter ikke bare sit eget, men også andre menneskers helbred i fare, da fyrværkeriet kan være produceret uden hensyn til produktsikkerhed, så derfor er det min klare opfordring, at man holder sig langt væk fra hjemmesider, der sælger fyrværkeriet og i stedet venter til december, hvor salget starter,« siger Michael Lund.