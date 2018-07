Da de ansatte i et supermarked ikke ville lade en 51-årig mand låne toilettet, stjal han en pakke kaffefiltre.

Tirsdag aften skulle en 51-årig mand i Esbjerg på toilettet. Og det skulle gå stærkt.

Derfor gik han ind i et supermarked og spurgte, om han måtte låne kundetoilettet.

- Men de ansatte syntes, at han opførte sig underligt. De frygtede, at han var misbruger, der ville bruge toilettet til at tage stoffer, fortæller vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Så manden blev afvist.

Men hans desperation skyldtes ikke abstinenser, og på vej ud af forretningen stjal han en pose kaffefiltre, så han kunne forrette sin nødtørft udenfor.

- Personalet tilkaldte os og fik manden til at aflevere kaffefiltrene tilbage, siger vagtchefen.

Den 51-årige gik derefter om bag en container ved supermarkedet og slap af med det, der trykkede ham.

Da politifolkene nåede frem, aftalte de med de ansatte i forretningen, at manden ikke skulle sigtes for butikstyveri. Kaffefiltrene var jo afleveret ubrugte tilbage.

Til gengæld har politiet sigtet ham for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, for det er ikke tilladt at forrette sin nødtørft på et offentligt sted som en parkeringsplads.

/ritzau/