Medarbejdere hos godstogoperatøren DB Cargo har i årevis været klar over, at der kan være problemer med låsemekanismen på togvognene.

Det er en af konklusionerne i Havarikommissionens 181 sider lange og endelige rapport om den frygtelige togulykke, der skete på Storebæltsbroen den 2. januar i år.

Rapporten blev præsenteret for offentligheden ved et pressemøde på Sinatur Hotel i Nyborg onsdag.

Ulykken kostede otte mennesker livet og kvæstede 16 andre, da et godstog fra DB Cargo, som kørte mod Fyn, passerede et modkørende IC4-tog klokken 7.30 om morgenen.

En sættevogn på godstoget, hvis låsemekanisme ikke var låst, havde revet sig løs i den meget kraftige blæst, så dele af vognen hang ud over siden.

Den ramte det modkørende IC4-tog, så de to forreste vogne blev voldsomt beskadiget.

Særligt den forreste, der blev ramt så kraftigt, at hele den venstre side af kabinen var væk. Og netop i venstre side sad de fleste af de ofre, som mistede livet eller blev kvæstet ved kollisionen.

Hvis låsemekanismen, den såkaldte ‘kongetap’, som fæstner sættevognen til selve togdelen på godstoget, havde været låst korrekt, var dødsulykken altså formentlig slet ikke sket.

»Låsemekanismen på vognen på godstoget var ulåst. Det var en mistanke, vi havde, og som vi delte med de relevante myndigheder allerede samme aften, ulykken skete,« siger Bo Haaning, souschef i Havarikommissionen og undersøgelsesleder af den tragiske ulykke, der skete på lavbroen tæt ved Nyborg.

»Få dage senere lavede vi i Havarikommissionen sammen med DB Cargo en test af, om det kunne være ‘kongetappen’, der ikke var låst. Testen bekræftede vores mistanke,« konstaterer undersøgelseslederen.

Bo Haaning tilføjer i samme åndedrag:

»Det er meget vigtigt at understrege, at før 2. januar 2019 var der ingen, der troede, at det her var farligt. For det er jo aldrig sket før, at vognen er gået løs på den måde. Det er en flere ton tung sættevogn, som sidder nede i ‘lommen’ på en godsvogn. Det er jo ikke farligt - altså; det var der i al fald ingen, der troede.«

»Først da der 2. januar er den her kombination af, at den ikke er låst, at den pågældende trailer er tom og derfor forholdsvis let i forhold til dem, der er læsset længere nede i toget, og så at det blæser meget kraftigt, går det galt. Først da den tragiske ulykke sker, går det op for rigtig mange, at det her faktisk kan være meget farligt,« siger han.

Ikke kun hos DB Cargo, men også folkene, der læsser togvognene på Carlsberg-bryggeriet i Fredericia, har længe vidst, at der kan være problemer med låsemekanismen på togvognene.

Men altså først den 2. januar i år får det alvorlige konsekvenser.

Christian Vesterager, kontorchef i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, siger, at det er nyt for styrelsen, at medarbejderne der arbejder med læsning af godstogene længe har kendt til, at der kan være problemer med låsemekanismen.

En oplysning som styrelsen nu bringer videre til politiet.

»Vi beder DB Cargo om at lave en redegørelse om det her. For os handler det ikke så meget om, hvem der vidste hvad hvornår. Den del er en politisag. For os handler det om det fremadrettede. Vores fokus er på sikkerheden,« siger han.

B.T. har talt med DB Cargos kommunikationsdirektør Jan Wildau. Han roser Havarikommissionens rapport, som han kalder et yderst vigtigt stykke arbejde, som allerede har medført nye sikkerhedsprocedurer.

Om medarbejdernes viden om, at der har kunnet være problemer med låsemekanismen på godstogene, siger han:

»Vi har spurgt medarbejderne og undersøgt det internt. Og vi har ikke nogen indikationer af, at der ikke er blevet handlet på det, når de er blevet gjort opmærksom på problemet,« siger Jan Wildau.