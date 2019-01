Storebæltsbroen er lukket efter togulykke med seks dræbte. Det er uvist, hvornår den genåbner.

Al trafik over Storebæltsbroen er standset på grund af den voldsomme togulykke, der onsdag har kostet seks mennesker livet.

Det vides ikke, hvornår broen bliver åbnet igen, skriver Vejdirektoratet og DSB.

- Al togtrafik mellem Korsør og Nyborg er indstillet. Årsagen til ulykken er ikke klarlagt. Havarikommissionen og DSBs særlige undersøgelsesafdeling er på vej til skadesstedet, skriver DSB i en pressemeddelelse.

Ulykken skete på lavbroen - den del af Storebæltsbroen, der ligger mod Fyn.

DSB fortæller omkring klokken 10, at seks er omkommet i ulykken, hvor dele af et godstog ramte et passagertog. Det fik passagertoget til at foretage en kraftig opbremsning.

Der er et stort antal af redningspersonale til stede, og politiet har oprettet et krisecenter i Nyborg.

- I forbindelse med toguheld på Storebæltsbroen kan broen være lukket for biltrafik i længere tid, og vi opfordrer derfor trafikanter til at holde sig opdateret på trafikinfo.dk før afrejse. Ukendt tidshorisont for genåbning, skriver Vejdirektoratet på Twitter.

/ritzau/