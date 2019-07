Der var onsdag morgen ingen fjerntog til og fra Københavns Lufthavn.

Det skyldtes, at en fransk lastbiil er forulykket ganske tæt ved jernbanesporene, oplyser Københavns Politi til B.T.

»Det er et fransk ægtepar, der er kommet til at sætte en kassevogn i fremadgående gear i stedet for at bakke. Bilen ører ud over skråningen og standser tre meter fra jernbanen,« siger vagtchef Henrik Stormer.

Nærheden til sporene gjorde det nødvendigt at indstille togtrafikken indtil Banedanmark var fremme med en kranvogn, der kan fjerne bilen. Kort før klokken 10 er bilen fjernet.

Foto: Byrd/Mikkel Johansen Vis mere Foto: Byrd/Mikkel Johansen

Ifølge Henrik Stormer var ingen personer i fare ved uheldet.