Der er atter togtrafik mellem Sjælland og Fyn, efter at ulykke lukkede Storebæltsbroen.

Der er igen tog på Storebæltsbroen, efter at togtrafikken på tværs af landet blev stoppet onsdag, da en ulykke på broen kostede otte mennesker livet.

Det oplyser Banedanmark.

Omkring klokken 10.40 torsdag kørte det første tog ud på broen. Dermed kan der igen køre tog mellem Fyn og Sjælland.

Togulykken skete under stormen, der er blevet navngivet Alfrida. Her væltede en trailer på et godstog tilsyneladende ned i et passagertog, da de to krydsede hinanden på lavbroen over Storebælt.

Køreledningerne på broen tog skade i en sådan grad, at det først torsdag formiddag har været muligt at åbne det ene spor igen. Det andet spor vil blive åbnet senere torsdag.

Dermed kan DSB igen køre på tværs af landet. I første omgang bliver det InterCity-tog, der får lov at krydse broen. Modsat må lyntog vente, før de får lov til igen at krydse broen.

Torsdag morgen kunne Fyns Politi oplyse, at otte mennesker blev dræbt i ulykken. Der er tale om fem kvinder og tre mænd. 16 blev kvæstet. Af dem er to personer stadig indlagt. Ingen af dem er livsfare.

En togulykke i det omfang er ikke set siden 1988.

Ulykken undersøges af Havarikommissionen, der er på stedet.

Togulykken har både onsdag samt torsdag morgen sat sit præg på trafikken. Tog på strækningen mellem Østerport i København og Esbjerg blev aflyst, mens InterCity- og lyntog på begge sider af broen måtte vende om.

Oprindeligt skulle trafikken over broen genoptages klokken 10. Det blev udskudt i omkring 40 minutter, mens passagerer i Korsør og Nyborg ventede.

Mens broen har været lukket for togtrafik, har DSB fragtet sine passagerer over Storebæltsbroen i togbusser.

/ritzau/