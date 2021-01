Togtrafikken omkring Espergærde Station kører igen. Tidligere onsdag blev en person påkørt af et tog.

Togtrafikken omkring Espergærde Station i Nordsjælland er så småt ved at komme tilbage til normal drift.

Togene blev standset onsdag morgen, efter at en person klokken 06.47 blev påkørt af et tog omkring 500 meter nord for stationen.

På grund af personpåkørslen kunne togene ikke køre på skinnerne. I stedet blev der indsat togbusser på strækningen mellem Nivå og Helsingør.

Men rejsende på strækningen kan atter sætte sig ind i et tog i stedet for en bus. Det oplyser DSB kort før klokken 11.

Det første tog kørte fra Helsingør klokken 10.45, mens det første tog i modsat retning kørte fra Nivå klokken 10.55.

I flere timer var der indsat togbusser, og rejsende blev varslet om at forvente ekstra rejsetid. Der var også enkelte aflysninger, oplyser DSB.

/ritzau/