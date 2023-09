En person er blevet påkørt af et S-tog ved Køge Station.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på X.

Politiet oplyser, at en redningsindsats er påbegyndt, og at togtrafikken er standset.

»Vores tekniker kravler ind under toget for at få den påkørte ud, og redningsindsatsen går i gang,« siger vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Lars Galasz.

På nuværende tidspunkt kender man ikke vedkommendes identitet.

Al togtrafik til og fra Køge Station er for nuværende standset, og det vides endnu ikke, hvornår togene vil køre igen.