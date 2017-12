Intercity-, lyn- og regionaltog kører torsdag aften med små forsinkelser efter en påkørsel tidligere på dagen.

København. Togtrafikken over Fyn har torsdag eftermiddag stået stille i et par timer, efter at en person blev påkørt af et tog ved byen Vissenbjerg.

Det oplyser DSB og Fyns Politi.

Påkørslen er sket ved Skalbjerg Station, der ligger på strækningen mellem Fredericia og Odense. Klokken 16.30 oplyser Fyns Politi, at det ene spor er genåbnet.

Ifølge DSB er intercity- og lyntogsdriften torsdag aften tilbage i normalt tempo. Passagerer kan opleve forsinkelser på 10 til 15 minutter.

Regionaltogene på Vestfyn genoptages klokken 17.00. Her vil der også blive tale om mindre forsinkelser, oplyser DSB.

Begge ruter har været betjent af togbusser, der har fragtet passagerer frem og tilbage mellem Fredericia og Odense samt på regionaltogenes strækninger.

Selv om strækningen mellem Odense og Fredericia, der er en vigtig færdselsåre på tværs af landsdele, har været lukket, har DSB erstattet de tog, der på grund af banelukningen ikke har kunnet nå frem til deres rette placeringer.

Derfor regner DSB med, at større forsinkelser er begrænset til de passagerer, der var tiltænkt at skulle passere i de pågældende timer.

DSB minder om, at passagerer kan søge om kompensation, hvis de bliver mere end 30 minutter forsinket.

Til TV2 Fyn oplyser Fyns Politi, at den påkørte person er afgået ved døden, og at intet tyder på en forbrydelse.

/ritzau/