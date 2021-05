Alle toge mellem Københavns Hovedbanegård og Høje Taastrup holder stille mandag morgen.

Det skyldes en personpåkørsel.

Det oplyser DSB.

DSB oplyser videre, at man er ved at indsætte togbusser mellem Valby og Glostrup.

Togene holder stille mellem KBH H og Høje Taastrup



Vi er ved at bestille Togbusser.



Planen bliver:



S-tog mellem KBH H til Valby

Togbusser mellem Valby til Glostrup

S-tog mellem Glostrup og Høje Taastrup



Det skyldes en personpåkørsel.



S-toge mellem henholdsvis København H og Valby samt Glostrup og Høje Taastrup vil fortsat køre.

Desuden kører der færre tog mellem Kalundborg og Høje Taastrup samt Ringsted og Roskilde.

Københavns Vestegns Politi oplyser til B.T., at personpåkørslen er sket 'et sted mellem Brøndbyøster Station og Rødovre Station'.

Det er et stort godstog, som har ramt en person.

»Jeg kender ikke de nærmere omstændigheder, udover at der er tale om et godstog, der har ramt en person. Det kommer til at tage lidt tid,« siger vagtchef Morten Steen om arbejdet ved ulykkesstedet.

Morten Steen kan ikke sige noget om tilstanden på personen, som toget har ramt.

B.T, følger situationen.