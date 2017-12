Et spor er genåbnet efter trafikken over Fyn var blokeret ved Skalbjerg Station mellem Odense og Fredericia.

København. Togtrafikken over Fyn har torsdag eftermiddag stået stille i et par timer, efter at en person blev påkørt af et tog ved byen Vissenbjerg.

Det oplyser DSB og Fyns Politi.

Påkørslen er sket ved Skalbjerg Station, der ligger på strækningen mellem Fredericia og Odense. DSB har indsat togbusser, og klokken 16.30 oplyser Fyns Politi, at det ene spor på strækningen er åbnet på ny.

Først og fremmest kommer busserne til at køre mellem Odense og Fredericia. Senere vil togbusser også fragte passagerer til de stationer, hvor kun regionaltog stopper.

Strækningen var helt lukket i et par timer, hvilket har forhindret togene i at krydse landet og befinde sig, hvor de skulle.

Derfor har DSB annonceret forsinkelser på tværs af landsdelene.

DSB minder om, at passagerer kan søge om kompensation, hvis de bliver mere end 30 minutter forsinket.

Til TV2 Fyn oplyser Fyns Politi, at den påkørte person er afgået ved døden, og at intet tyder på en forbrydelse.

/ritzau/