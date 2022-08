Lyt til artiklen

Under et skybrud blev jorden fredag skyllet væk under en togstrækning ved Kibæk mellem Herning og Skjern.

Togstrækningen er derfor lukket i mindst to uger – og nu kommer politiet med en klokkeklar advarsel.

Det er ikke kun for togkørsel den beskadigede strækning – hvor skinnerne hænger frit i luften – er lukket, men for alle.

»Vi har nu 'vejrturister', der har indfundet sig på jernbanesporet, hvor det er fritlagt over å,« skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Politikredsen skriver videre, at flere personer er gået ind bag den opsatte afspærring ud på jernbanesporet, hvor det er fritlagt som følge af skaderne efter skybruddet.

Det får politiet til at komme med mere end bare en løftet pegefinger.

»Dette er strafbart og forbundet med fare. Man skal holde sig væk fra stedet,« lyder advarslen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Banedanmark vurderer, at det er nødvendigt at lukke strækningen i to uger for at udbedre skaderne.

TV Midtvest skriver, at to tog kørte over åen ved Kibæk fredag. Det har selskabet Arriva oplyst til mediet.

Føreren af det første tog indberettede til Banedanmark, at noget føltes anderledes.

Lokomotivføreren så dog ikke, hvad der var galt. Et efterfølgende tog blev bedt om at køre langsomt på strækningen, og her så lokomotivføreren, at jorden var skyllet væk.

Arriva driver togdriften på strækningen. Selskabet indsætter togbusser i perioden.

Banedanmark skriver uddybende i en skriftlig kommentar, at der ikke er sket nogle skader i forbindelse med hændelsen ved Kibæk – hverken på personer eller tog.

Ritzau har spurgt Banedanmark, hvorvidt det er korrekt, at to tog kørte over det underminerede spor, og om de normale procedurer er fulgt, hvis det andet tog er blevet bedt om at køre langsomt over.

Men da Havarikommissionen er orienteret, kan Banedanmark ikke oplyse yderligere, imens man afventer en eventuel undersøgelse, lyder det i kommentaren.