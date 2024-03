Person blev lørdag påkørt af et tog ved Korsør, oplyser DSB, som satte togbusser ind i stedet.

Togene mellem Slagelse og Nyborg er begyndt at køre igen, efter at en person blev påkørt ved Korsør tidligere lørdag eftermiddag.

Det skriver DSB på sin hjemmeside.

Der vil fortsat være enkelte aflysninger og forsinkelser mellem landsdelene resten af lørdag aften, men politiet har afsluttet deres arbejde ved Korsør, lyder det i meddelelsen.

Togbusser, der allerede kører på ruten mellem Slagelse og Nyborg, kører ifølge DSB deres tur færdig.

Togene holdt tidligere lørdag stille på strækningen på grund påkørslen ved Korsør. Det oplyste DSB på det sociale medie X.

Mens politiet arbejdede på stedet, kunne togene ikke passere. Derfor bestilte DSB busser til at bringe passagererne frem.

Politiet oplyste, at man modtog en anmeldelse om sagen klokken 13.50. Påkørslen skete en til to kilometer øst for stationen i Korsør.

Cirka en time efter ulykken sagde vagtchefen ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, at man ikke kunne angive en tidshorisont for, hvornår indsatsen ville være ovre.

/ritzau/