På grund af en personpåkørsel blev togdriften fredag aften indstillet i to timer mellem Vojens og Tinglev.

En 44-årig kvinde fra Sønderborg er fredag aften blevet påkørt af et tog nord for Rødekro.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Kvinden er afgået ved døden.

På grund af påkørslen har togkørslen mellem Vojens og Tinglev været indstillet i godt to timer.

Der har i stedet været indsat togbusser på strækningen.

Sidst på aftenen fredag oplyser DSB, at politiet har afsluttet sine undersøgelser på jernbanen, og at togene begynder at køre igen.

Der kører normalt både InterCity- og InterCityLyn-tog mellem de to stationsbyer.

Den afdødes pårørende er blevet underrettet.

/ritzau/