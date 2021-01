En person har mistet livet, da vedkommende blev ramt af tog ved Engesvang.

Der kører onsdag morgen og tidlig formiddag ingen tog på strækningen mellem Silkeborg og Bording.

Det skyldes en personpåkørsel ved Engesvang. Vedkommende, der blev ramt af et tog, er død. Det skriver TV Midtvest på sin hjemmeside.

- Togdriften er stoppet, men jernbaneoverskæringen er åben igen, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Henrik Nielsen til mediet.

Han kan ikke sige noget om årsagen til påkørslen.

Det er Arriva, som står for togdriften på strækningen. På Arrivas hjemmeside fremgår det, at tog på den pågældende strækning har været aflyst siden omkring klokken 08.00.

- Vi forsøger i øjeblikket at finde erstatningsbefordring og vender tilbage, så snart der er nyt. Vi beklager de gener, dette kan medføre, skriver Arriva Tog.

Det er ikke muligt for Arriva at give en tidshorisont for, hvornår der igen kan køre tog på skinnerne. Det afhænger af, hvornår myndighederne er færdige med at arbejde på stedet og har afsluttet undersøgelserne.

Der er blevet indsat erstatningsbusser for passagerer, der skulle have rejst mellem Ikast og Aarhus med tog klokken 07.41. Også passagerer med planer om at tage tog fra Silkeborg 08.08 eller 09.35 skal tage en bus i stedet.

/ritzau/