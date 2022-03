Har du en bil, motorcykel eller knallert til salg, og en interesseret køber vil have en prøvetur, så sørg for at sikre dig billed-id af vedkommende.

Det er politiets råd og en dyrt erfaret lektie for en 22-årig mand.

Politiet har nemlig den seneste tid set flere tilfælde, hvor motorcykler, scootere og knallerter bliver stjålet af personer, der udgiver sig for at være interesserede købere.

Netop sådan et tilfælde fik politiet en anmeldelse om søndag klokken 16.15.

En 22-årig mand fortalte, at han havde fået stjålet sin motorcykel, som han havde sat til salg på nettet.

En interesseret køber havde henvendt sig, og efter aftale mødte køberen op på den 22-åriges adresse i Aarhus N for at se nærmere på motorcyklen.

Den interesserede køber fik lov at prøvekøre motorcyklen, men han kom aldrig retur, og den 22-årige kontaktede politiet og anmeldte tyveriet.

Natten til mandag fandt politiet tilfældigvis motorcyklen igen.

En patrulje fik lidt over midnat øje på to unge mænd, der stod ved siden af en bil på en p-plads på Holmstrupgårdvej i Aarhus V.

Betjentene fik mistanke om, at de havde stoffer på sig, og de visiterede derfor de to mænd.

Den ene af dem, en 17-årig ung mand, havde nogle poser hash, nogle tusinde kroner i kontanter og en digitalvægt i lommerne.

I hans taske, der lå i bilen, fandt betjentene desuden nogle joints og hash i salgsposer.

Fundene fik politiet til også at ransage den 17-åriges bopæl i Aarhus V. Det var her, betjentene i et kælderrum fandt motorcyklen, der var blevet stjålet tidligere på dagen.

Den 17-årige er ud over tyveriet foreløbig sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på salg.

Østjyllands Politi efterforsker sagen nærmere, og der kan komme yderligere sigtelser senere.