Mandag morgen er et tog og to biler involveret i et uheld ved en jernbaneoverskæring på Ndr. Landevej i Tønder.

Endnu er det sparsomt med oplysninger om uheldet.

'Umiddelbart ingen alvorlig personskade. Ndr. Landevej er spærret – tidshorisont p.t. ukendt,' skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

B.T. følger sagen…