Torsdag har nedbrudte tog og signalfejl ramt togtrafikken. Der er forsinkelser på Sjælland, Fyn og i Jylland.

En "omfattende signalfejl" omkring Næstved betyder, at alle tog mellem Ringsted og Nykøbing er aflyst resten af døgnet, skriver Banedanmark på det sociale medie X.

- Togtrafikken forventes at køre normalt fra i morgen tidlig klokken 04, lyder det videre.

Tidligere lød det, at Banedanmark arbejdede på at få løst de "udfordrende problemer", og at man forventede at være færdig "tidligst klokken 18".

Før det - klokken 13.49 - lød det, at man ville være færdig omkring klokken 14.

På DSB's hjemmeside fremgår det af en driftsmeddelelse, at der er indsat togbusser på den berørte strækning.

- Vi håber, vi kan køre på strækningen igen fredag morgen, men vi ved det endnu ikke, skriver DSB.

Her lyder det desuden, at "der er forsinkelser på de fleste tog på Sjælland og togene mellem Sjælland, Fyn og Jylland".

Der har været flere problemer på jernbaneskinnerne flere steder i landet i løbet af torsdag.

Et godstog brød omkring klokken 14 sammen og spærrede trafikken mellem Danmark og Sverige, og der kørte derfor ingen tog over grænsen i en times tid.

Nogenlunde samtidig oplevede passagerer, der skulle rejse på strækningen mellem Fredericia og Aarhus, at trafikken stod stille, på grund af et nedbrudt tog. Her blev trafikken ligeledes genoptaget efter en times tid.

/ritzau/