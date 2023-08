En midaldrende musiker fra København er igen havnet i en voldtægtssag.

Den knap 50-årige mand blev torsdag morgen anholdt af Københavns Politi, hvor han blev sigtet for på sin bopæl i de meget tidlige morgentimer at have voldtaget en yngre kvinde.

Ifølge politiets sigtelse tog han kvælertag på kvinden og holdt hende fast, hvorefter han voldtog den grædende kvinde, der flere gange sagde nej undervejs.

Da musikeren torsdag eftermiddag blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg, nægtede han sig skyldig.

Dommeren besluttede dog alligevel at varetægtsfængsle ham for foreløbig to uger under politiets efterforskning af sagen.

Fængslingen blev begrundet med, at der efter sagens omstændigheder er bestemte grunde til at antage, at han på fri fod ville kunne vanskeliggøre efterforskningen ved eksempelvis at fjerne spor eller påvirke vidner.

De nærmere omstændigheder i sagen er foreløbig uvisse, da retsmødet blev holdt bag lukkede døre – altså uden at pressen og andre tilhørere må få kendskab til materialet i sagen.

Samtidig besluttede byretsdommeren på Frederiksberg at udstede et navneforbud, der foreløbig beskytter den nu voldtægtsfængslede mand mod at blive offentlig omtalt på en måde, der kan afsløre hans identitet.

Derfor er B.T. afskåret fra at oplyse nærmere detaljer om hans musikalske karriere i Danmark, der har stået på i flere år, hvor han har arbejdet sammen med andre musikalske kunstnere i forbindelse med en række udgivelser.

I løbet af den seneste halve snes år har han i to omgange tidligere været tiltalt for både vold og voldtægt.

Resultatet af voldssagen er uvist, men i voldtægtssagen fandt byretten ham i første omgang skyldig i at have voldtaget en kvinde både vaginalt og oralt.

I den forbindelse besluttede retten også på anklagerens begæring at idømme manden en advarsel om udvisning af Danmark, da han ikke er dansk statsborger.

Musikeren ankede dog voldtægtsdommen til Østre Landsret, hvor han blev frikendt.