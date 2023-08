En juniaften ankom en maskeret mand til en frisørsalon på Nørrebrogade i København. Syv sekunder senere forlod han stedet på elcykel. I mellemtiden var en mandlig frisør blevet skudt.

Nu er fem personer, som ifølge politiet har været involveret i skudepisoden, blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg.

»Det er en alvorlig sag, som vi har efterforsket grundigt, og vi mistænker de fem anholdte for på forskellig vis at have spillet en rolle i drabsforsøget.«

»Blandt de anholdte er også den person, som vi mener har ført våbnet,« siger vicepolitiinspektør Knud Hvass, der er leder af Afdelingen for organiseret kriminalitet, i en pressemeddelelse.

Læs også Smed stiletterne og hjalp skudoffer

Skudepisoden fandt sted 20. juni omkring klokken 18.

Her var offeret i færd med at klippe en kunde, da der altså blev åbnet ild mod ham. Ifølge B.T.s oplysninger har han relation til personkredsen omkring den forbudte bandegruppering Loyal to Familia.

Offeret, som er en ung mand, blev under skyderiet ramt i benet. Hurtigt var meldingen, at han ikke var i livsfare.

I kølvandet på skyderiet efterlyste Københavns Politi vidner, der måtte have set gerningsmanden forsvinde fra området.

Gerningsmanden var iklædt sort fra top til tå og fuldt maskeret, hvorfor han ifølge politiet måtte have skilt sig ud på den varme sommerdag.

Nu mener politiet altså at have anholdt ham og fire andre med relation til skyderiet.

Der er tale om fem mænd på 20, 21, 22, 34 og 49 år, der alle vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Dommervagten i Københavns Byret fredag formiddag.

Politiet har allerede varslet, at man vil begære dørlukning, således at offentligheden altså ikke får indblik i andet end sigtelsen.

De fem mænd blev alle anholdt torsdag, og i den forbindelse foretog politiet en række ransagninger på forskellige adresser.

Her fandt man blandt andet en større mængde hash, kokain samt en del kontanter.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.