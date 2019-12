Omkring klokken 17 nytårsaften er al togtrafik stoppet på Svanemøllen Station i København, da politiet jagter en indbrudstyv.

B.T.s kvinde på stedet melder om totalt togkaos. Hun sad i et af de tilbageholdte tog og fortæller, at mange passagerer steg ud og i stedet løb op efter en taxa.

»Dørene var lige lukket, og så sagde lokoføreren: 'Det er jeres togfører. Ja, vi kommer til at holde her lidt tid – jeg kan ikke helt sige hvor længe. Politiet jagter en eller anden på Svanemøllen, så alt holder stille. Så ja ... Sådan er det. Rigtig godt nytår',« fortæller hun om det fyldte tog.

Vagtchef hos Københavns politi Michael Andersen bekræfter over for B.T., at man jagter en indbrudstyv, der havde smadret en rude hos en nærliggende Aston Martin-forhandler og taget noget fra en udstilling.

»Vi stoppede trafikken, så han ikke kunne tage toget. Men han viste sig ikke at være på stationen, så når vi har gennemgået stedet, så genoptager vi togtrafikken igen,« lyder det fra vagtchefen.

