Politiet er til stede ved et tog på Skodsborg Station, hvor en mand har udvist mistænkelig adfærd.

Det oplyser Nordsjællands Politi til BT.

»Vi er ude ved Skodsborg Station lige nu, hvor vi undersøger en mand, der har udvist mistænkelig adfærd,« oplyser vagtchef i Nordsjællands Politi Søren Bjørnestad.

Han tilføjer:

»Vi har evakueret toget og manden er kortvarigt anholdt. Mere kan jeg ikke sige.«

Nordsjællands Politi har for kort tid siden skrevet på Twitter, at de har anholdt en 56-årig mand på et Kystbanetog.

En 56-årig mand er anholdt i forbindelse med en hændelse i et Kystbanetog, hvor flere passagerer følte sig utilpasse formentlig efter spray med tåregas. Alle passagerer er ude at toget #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) May 9, 2018

