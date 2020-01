Et år gammel og butikstyv.

De fleste børn elsker at være med far og mor på arbejde, men et forældrepar fra Fyn afprøvede en ny - og noget alternativ - variant af den disciplin, da de onsdag eftermiddag 'var på job'.

Forældrene havde nemlig deres blot et årige datter med på slæb, da de tog af sted for at stjæle varer hos Føtex på Middelfartvej i Bolbo i det vestlige Odense.

Det skriver Fyens.dk.

Den lille familie blev opdaget af personalet, da de omkring klokken halv fem onsdag eftermiddag forsøgte at gå gennem scan-selv-linjen i butikken uden at betale.

Supermarkedets alarmer gik i gang, og far, mor og barn blev tilbageholdt af Føtex-ansatte.

Da politiet undersøgte den lille datters klapvogn, opdagede de, at flere af de stjålne varer var gemt her.

Forældreparret kan som minimum se frem til en bøde.