Via overvågningskameraer opdagede en butiksdetektiv, at en mand tirsdag aften var ved at stjæle flere dåser Red Bull i en Fakta i Kolind i Østjylland.

Men da detektiven konfronterede manden, tog butikstyveriet en dramatisk drejning.

Tyven havde gemt Red Bull-dåserne i nogle poser, som han dækkede med nogle boksershorts og betalte kun for en pose frosne ærter i kassen.

Da detektiven fik fat i den 36-årige mand, da han var på vej til at forlade forretningen, brød helvede løs.

'Det gjorde manden så vred, at han begyndte at kaste dåserne med Red Bull efter butiksdetektiven, der dog ikke blev ramt. Manden fortsatte med at råbe op og kastede også flere varer efter butiksdetektiven, heriblandt posen med de frosne ærter, skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Hændelsen fandt sted tirsdag aften ved 19-tiden.

Butiksdetektiven følte sig truet af tyven og ringede derfor 112.

Men det fik ikke den voldelige butikstyv til at dæmpe sig.

Han fulgte efter detektiven, mens denne fortrak sig til lageret i Fakta-supermarkedet, som ligger på Stadion Allé i Kolind.

Detektiven forsøgte at tale manden til ro, men uden held. Den 36-årige butikstyv blev ved med at råbe efter detektiven, indtil han pludselig forlod supermarkedet.

Kort efter vendte han tilbage, for blot at forlade stedet endnu engang. Men tredje gang blev ulykkens gang for den aggressive butikstyv.

Da han atter engang viste sig i Fakta-supermarkedet, blev han anholdt af politiet og sigtet for butikstyveri og forsøg på vold.

Det viste sig, at butikstyven havde været på spil tidligere på dagen.

Blot en halv times tid før tyveriet i Kolind, havde en tyv virket truende overfor personalet, før han stak af med flere drikkevarer.

Signalementet passede på den 36-årige, som nu også er sigtet for dette butikstyveri.

Under en ransagning af mandens bil fandt politiet omkring 300 dåser Red Bull, et bundt indkøbsposer og nogle nye boksershorts. Der blev også fundet to nummerplader, der var blevet meldt stjålet.