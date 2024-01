Søndag eftermiddag rykkede Syd- og Sønderjyllands Politi ud til det, der lignede et normalt butikstyveri i et supermarked.

Det viste sig dog, at der var flere forbrydelser på spil i samme ombæring.

Det skriver JydskeVestkysten.

To udenlandske mænd forsøgte nemlig at forlade den lokale Rema1000 i Ribe med spiritus, som de ikke havde planer om at betale for.

»Da personalet forsøger at holde den ene af de to tilbage, trækker han en peberspray og bruger den mod personalet, inden han forlader butikken. Den anden person forlader også stedet, men bliver hurtigt tilbageholdt af vidner. Vi har også sikret en bil på stedet,« siger vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholt, til avisen.

Vagtchefen uddyber, at en 21-årig kvinde senere er blevet fundet med forskellige effekter, som de mener er stjålet, og at hun har også tilknytning til de to mænd.

De to anholdte bliver nu sigtet for tyveri og medvirken til røveri.

Det viser sig, at den anholdte 44-årige mand har indrejseforbud i Danmark. Det er han også sigtet for at bryde.

Manden med pebersprayen er fortsat på fri fod.

Politiet mener også, at de to mænd står bag et andet butiksrøveri i en Netto tidligere samme søndag.