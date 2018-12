Samme mand, der fandt skildpadder og bragte dem tilbage til Randers Regnskov, sigtes for at have stjålet dem.

Det udløste stor glæde blandt dyrepasserne i Randers Regnskov, da tre sjældne skildpadder blev returneret til den tropiske dyrepark 2. juledag. Skildpadderne blev stjålet i november.

Det var tømrermesteren Jack Lund, der angiveligt havde fundet skildpadderne hos en kunde, som bragte dem tilbage. Lørdag er det imidlertid kommet frem, at Jack Lund selv er blevet sigtet for tyveriet af de sjældne dyr.

Det skriver Randers Amtsavis.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg ville blive sigtet for at gøre en god gerning, siger Jack Lund til Randers Amtsavis.

- Jeg har en ren straffeattest, er far til to og driver eget tømrerfirma. Hvorfor skulle jeg begynde at stjæle skildpadder?

Tømrermesteren har ikke i sinde at røbe identiteten på den kunde, der ifølge ham gemte dyrene. Han forklarer, at kunden ikke var gået med til at overdrage skildpadderne, hvis han vidste, at han ville blive udleveret til politiet.

Efter at skildpadderne blev stjålet i begyndelsen af november, lovede Randers Regnskov "frit lejde" til tyven eller tyvene via flere medier, hvis blot vedkommende ville levere skildpadderne tilbage.

- Det var takket være frit lejde, jeg fik overbevist min kunde om, at dyrene skulle afleveres til regnskoven, siger Jack Lund.

Men det er ikke op til Randers Regnskov at bestemme, hvorvidt der kan etableres frit lejde til at levere stjålne effekter - i dette tilfælde skildpadder - tilbage til ejeren. Det er politiet, der afgør den slags.

Og politiet er altså i gang med at efterforske tyverisagen.

Skildpadderne tilhører arten burmesiske stjerneskildpadder. Det var på grund af deres karakteristiske, stjernelignende mønster på skjoldet, at Jack Lund var sikker på, at der var tale om de forsvundne skildpadder fra Randers Regnskov, da han så dyrene kravle rundt i et hjem i Havndal i Østjylland.

/ritzau/