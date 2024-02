Hvem kan genkende det tøj, som en død kvinde var iført, da hendes lig i sidste uge blev fundet i søen Sorte Dam i Hillerød?

Det spørgsmål bad Nordsjællands Politi fredag om offentlighedens hjælp til at få besvaret, og det gav hurtigt resultat.

Lørdag ved 13-tiden oplyser politikredsen på det sociale medie X, at det nu er lykkedes at få fastslået den dødes identitet.

»Der er tale om en 32-årig kvinde, og de pårørende er underrettet,« lyder det fra Nordsjællands Politi.

Samtidig oplyser politikredsen, at identifikationen er »på baggrund af henvendelser fra borgere og grundig efterforskning«.

Inden offentliggørelsen af billederne af den døde kvindes tøj og hendes ørestikker, havde politiet i flere omgange forgæves efterlyst henvendelser fra offentligheden, der kunne opklare ligets identitet.

Det var en gruppe legende skolebørn fra Frederiksborg Byskole, der ved middagstid 25. januar fandt den døde kvinde.

Børnene slog straks alarm til skolens ledelse, og klokken 12.12 landede en anmeldelse så hos Nordsjællands Politi, der straks rykkede ud og afspærrede stedet.

»De ser pludselig noget i vandet, som de vælger at gå hen og kigge nærmere på. Og det er så her, at de ser et lig under det her lag is i søen,« fortalte skolens leder, Steen Sørensen, til i den forbindelse til B.T.

Han fastslog i samme forbindelse, at eleverne, som går i syvende klasse, i kølvandet på det uhyggelige fund talte med at både politi, redningsfolk og en paramediciner, ligesom skolen også stillede en uddannet SSP-lærer til rådighed.

Ifølge meldingerne fra Nordsjællands Politi tyder intet på, at den døde kvinde har været udsat for en forbrydelse.