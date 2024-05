Drengen er umiddelbart uskadt og ved godt humør, fortæller vagtchef.

En toårig dreng er blevet reddet op fra et pvc-rør, som han faldt ned i på Grønnemose Alle i Gladsaxe, fortæller Tommy Mandrup, der er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

- Det er på privat grund. I forbindelse med, at familien er ved at få lavet en ombygning, er der et pvc-rør, som han er faldet ned i. Jeg vil tro, han er faldet en to til tre meter.

- Han er umiddelbart uskadt og ved godt humør, siger vagtchefen.

Første melding var, at drengen var faldet ned i en kloak.

En ambulance er blevet kaldt til stedet for at tjekke drengen.

/ritzau/