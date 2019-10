En dreng, der torsdag eftermiddag blev reddet op af en sø ved Mørkøv, er fredag død på Rigshospitalet.

En toårig dreng, der torsdag eftermiddag faldt i Torbenfeld Sø ved Mørkøv på Vestsjælland, er fredag død på Rigshospitalet.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet kan ikke sige, hvordan drengen faldt i søen. Han blev hentet af en lægehelikopter og fløjet til Rigshospitalet, men hans liv stod ikke til at redde.

- Vi har fået besked fra Rigshospitalet, at han afgik ved døden klokken 16.42 i dag, siger vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi fredag eftermiddag.

Ifølge TV2 Øst var barnet fra Børnehuset Krummeluren, der er en privat institution.

Arbejdstilsynet oplyste torsdag til TV2 Øst, at det er orienteret om ulykken, men at dets ansvar i første omgang er at sikre de ansatte i forhold til ulykken.

Tilsynet oplyste, at de ansatte på institutionen modtog psykisk førstehjælp efter ulykken.

Når ulykken er kommet lidt mere på afstand om nogle dage, vil Arbejdstilsynet sandsynligvis aflægge institutionen et besøg, oplyste TV2 Øst torsdag.

