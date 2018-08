I løbet af mindre end en uge blev der i juli to gange affyret skud fra biler ved DTU. Nu er to mænd anholdt.

Lyngby. Godt en måned efter et skyderi ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby har Nordsjællands Politi onsdag morgen anholdt to yngre mænd.

De anholdte sigtes for drabsforsøg, og i et grundlovsforhør onsdag i Retten i Lyngby er begge blevet varetægtsfængslet i 14 dage, oplyser politikommissær Klaus Madsen.

Mændene, der er henholdsvis 19 og 24 år, nægter sig skyldige, siger politikommissæren.

Episoden, som mændene menes at stå bag, fandt sted om eftermiddagen 11. juli, da der blev affyret skud fra en BMW i krydset mellem Lundtoftevej og Akademivej.

- Det foreløbige går på, at der er blevet skudt fra en BMW mod et eller flere andre køretøjer, siger politikommissæren.

Det er endnu ikke klart, hvad skyderiet bundede i. Tidligere har politiet dog sagt, at det kan skyldes en lokal konflikt mellem to kriminelle grupperinger.

Politiet har også tidligere oplyst, at episoden 11. juli muligvis hænger sammen med et skyderi 17. juli i samme område.

Her skal ukendte gerningsmænd kort før klokken 21 have sendt en skudsalve afsted i krydset mellem Akademivej og Kollegiebakken.

Vidner har fortalt politiet, hvordan en mørk Audi stationcar kom kørende ad Akademivej med en pistol hængende ud fra vinduet.

Ved krydset mellem Akademivej og Kollegiebakken standsede bilen, hvorefter en person stillede sig bag bilen og affyrede adskillige skud. Hverken her eller 11. juli blev nogen dog ramt.

- Det er fortsat nærliggende at tro, at de to skyderier hænger sammen, siger politikommissær Klaus Madsen.

/ritzau/