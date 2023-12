To mænd i 20'erne er mistænkt for at stå bag en eksplosion ved et klubhus tilhørende Hells Angels i København.

En 20-årig og en 28-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at stå bag en eksplosion ved Hells Angels' klubhus på Svanevej i København.

Det skriver Københavns Politi på det sociale medie X.

Eksplosionen fandt sted tidligt om morgenen den 9. september.

Den 28-årige mand er dansk statsborger og har med politiets ord tilknytning til en af de grupperinger, som er i konflikt med hinanden.

De to blev tirsdag morgen fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg, hvor de blev varetægtsfængslet i tre uger.

Ifølge politiets National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er der en konflikt mellem rockerklubben Hells Angels og den forbudte bande Loyal To Familia (LTF).

Den 20-årige mand er svensk statsborger. Han sidder varetægtsfængslet i Danmark i forbindelse med en svensk sag, skriver politiet.

Ekstra Bladet, som var til stede ved grundlovsforhøret, skrev, at begge mænd nægter sig skyldige.

Ifølge avisen fremgik det også af sigtelsen, at der kan være flere gerningsmænd i sagen.

B.T. skrev, at politiet mener, det var en hjemmelavet bombe af kunstgødning, som sprang i luften.

Ifølge sigtelsen blev bomben overleveret til en af de sigtede ved indkøbscenteret Field's på Amager. Den sigtede gav den videre til nogle andre, der rent faktisk placerede bomben, skrev B.T.

Allerede umiddelbart efter eksplosionen oplyste politiet, at det betragtede eksplosionen som en bevidst handling og som en del af den igangværende bandekonflikt.

Eksplosionen er en af flere voldsomme hændelser, som politiet betragter som en del af bandekonflikten.

Politiet knytter også drabet på en 30-årig mand på Christiania i slutningen af august til konflikten. Ifølge flere medier havde den 30-årige tilknytning til Hells Angels.

Ingen kom til skade i forbindelse med eksplosionen.

/ritzau/