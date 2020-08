Covid-19 har lukket diskoteker og barer, men det afholder ikke Københavns unge fra at gå i byen.

I weekenderne samles mange unge i byens parker og grønne områder, hvor de står i små grupper omkring medbragte musikanlæg.

Udendørsfesterne i de varme tropenætter har ført til et hav af anmeldelser om generende musik, men derudover er festerne foregået fredeligt.

Indtil nu.

»Vi har fået to anmeldelser om vold i Fælledparken. Det ene er sket natten til lørdag, det andet er sket natten til søndag. Dem er vi nu i gang med at efterforske,« siger vagtchef Henrik Brix.

Begge overfald er gået ud over unge under 20, og noget tyder på, at der kan være tale om de samme gerningsmænd.

»Det, der går igen, er, at der er flere gerningmænd om det,« siger Henrik Brix.

Han kan ikke sætte et præcist tal på, hvor mange gerningsmænd der har deltaget i overfaldene på de to unge, men der er tale om en større gruppe. Den ene offer er ifølge B.T.s oplysninger 17 år gammel og begge ofre har angiveligt pådraget sig behandlingskrævende skader.

»De to ofre er blevet udsat for blandt andet knytnæveslag og har pådraget sig følgeskader efter overfaldet,« siger Henrik Brix, der ikke kan komme ind på, hvilke skader der er tale om.

Der er ikke brugt våben ved overfaldene, og ingen af ofrene har været i livsfare. Politiet ser dog med stor alvor på overfaldene.

»Afhængig af ofrenes skader er det vores umiddelbare vurdering, at der er tale om det, vi kategoriserer som grov vold,« siger Henrik Brix.

Er du blevet udsat for vold? Eller ved du noget om de to overfald i Fælledparken? Så send en mail til jvl@bt.dk.