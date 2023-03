Lyt til artiklen

Et ellers fredeligt parcelhuskvarter i Bjerringbro i det midtjyske var lørdag eftermiddag rammen om en større politiaktion.

Ifølge TV Midtvest opdagede en beboer nemlig pludselig to unge, som gik rundt med en pistol på vejen.

Da den ene tog våbnet og pegede på den anden og kort efter forsvandt på en nærliggende skovsti, slog det bekymrede vidne alarm til politiet.

Midt- og Vestjyllands Politi rykkede ud med hele fem patruljebiler og gennemsøgte området iført skudsikre veste.

Heldigvis viste det sig, at der var tale om en misforståelse. Våbnet var nemlig en softgun, der skyder med plastikkugler.

Alligevel får sagen vagtchef Jens Claumarch til at komme med en advarsel:

»Man skal ikke gå rundt med sådan noget i det offentlige. Det er en meget dårlig idé. Vi er nødt til at træffe vores forholdsregler, når vi får en melding om skydevåben. Man gør andre mennesker bange, og man risikerer, at tingene udvikler sig i en uheldig retning,« siger vagtchefen til tv-stationen.

De to mænd var lokale unge på 19 og 17 år. De kan nu se frem til et juridisk efterspil, da man skal være 18 år for at eje en softgun. Det er heller ikke lovligt at bruge den et offentligt sted.