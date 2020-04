23-årige sigtes for salg af narko via telefonen og for våben i bil.

Godt tre måneder efter, at politiet fandt fire skydevåben i en bil i Valby i København, er to yngre mænd blevet anholdt, sigtet og varetægtsfængslet.

Fundet af de fire våben blev gjort 16. januar, og politiets efterforskning førte siden frem til to mænd, der begge er 23 år.

Politiet mener også, at mændene har solgt narkotika via telefonen, fremgår det af et opslag fra Københavns Politi på Twitter.

I et grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg torsdag er begge blevet varetægtsfængslet i 27 dage, oplyser politiet.

Politiet oplyser ikke umiddelbart, hvorvidt de to mænd nægter eller erkender sig skyldige.

/ritzau/