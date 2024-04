Onsdag morgen blev to personer sat af foran Holbæk Sygehus – de var begge alvorligt såret efter knivstik.

Der er tale om to mænd på 22 og 23 år.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

»De er begge hårdt sårede, og det har ikke været muligt at afhøre dem endnu, men vi har startet en større efterforskning op«, siger vicepolitiinspektør Kim Løvkvist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Onsdag morgen klokken 04.40 blev de to personer indleveret foran Holbæk Sygehus formentlig i en bil, som forsvandt efter at have afleveret dem.

Politiet ved endnu ikke, hvem der kørte bilen, eller motivet bag knivstikkeriet.

Det er politiets formodning, at knivstikkeriet er foregået et sted i Holbæk. Men det præcise gerningssted og tidspunkt er ukendt.

»Hvis der er personer, der i løbet af natten har bemærket noget mistænkeligt i Holbæk – det være sig personer eller køretøjer – så hører vi meget gerne om det på 114,« siger Kim Løvkvist.

Det er også for tidligt at sige noget om et motiv for knivstikkeriet.

Dog har politiet en teori:

»Vi arbejder ud fra en tese om, at der kan være tale om et overfald i det kriminelle miljø, men vi holder også alle andre muligheder åbne.«

»Vi er endnu i et meget tidligt stadie af efterforskningen,« siger Kim Løvkvist.