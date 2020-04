To mænd på henholdsvis 15 og 19 år er sigtet for manddrab og forsøg på manddrab efter et masseslagsmål i går. Det skriver TV2.

Slagsmålet fandt sted på en skaterbane i Gentofte natten til lørdag.

Under slagsmålet blev en 18-årig mand dræbt.

Den 15-årige nu sigtede unge mand er selv indlagt med skader efter slagsmålet.

Slagsmålet omhandlede en konflikt mellem to grupperinger. Det fortæller vagtchef Rolf Hoffmann til TV2:

»To grupperinger har været oppe at toppes. Der var nogle, der havde valgt at tage våben med til den her slåskamp, og det ender med, at en bliver stukket ihjel.«

Ifølge efterforskningsleder ved Nordsjællands Politi, Michael Gaml, hvad grupperingerne været oppe at skændes på et socialt medie inden slagsmålet.

De deltagende i slagsmålet har været mellem 13 og 19 år.